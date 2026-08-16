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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gravedona ed Uniti, Włochy

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mieszkania
4
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Gravedona ed Uniti, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Gravedona ed Uniti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
In modern Residence with Swimming Pool and lift, located in the center of Gravedona ed Uniti…
$328,458
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Mieszkanie 3 pokoi w Gravedona, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Gravedona, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony, garde…
$383,201
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Mieszkanie 2 pokoi w Gravedona, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Gravedona, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a private garden…
$295,612
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Mieszkanie 2 pokoi w Gravedona, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Gravedona, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
$328,458
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Parametry nieruchomości w Gravedona ed Uniti, Włochy

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