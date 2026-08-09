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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sirmione, Włochy

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46 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
GH- SV00042. Elitarny penthouse na dwóch poziomach tuż nad jezioremPomiędzy miastami Sirmion…
$2,29M
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Willa 5 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 5 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
ABI- 805NE. Piękna willa z basenem i wspaniały widok na pierwszą linię brzegową jeziora Gard…
$12,89M
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Sirmione, Włochy
Willa
Sirmione, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
SYRMIONE / / 400 KV. M / / 4 Sypialnie / / 3 łazienki / / Kuchnia / / PRISTER / / Basen / / …
$1,39M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Willa 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
GA- V001073. Willa z widokiem na jezioro w SirmionePołożony w wspaniałej lokalizacji jeziora…
$2,93M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
ABI- 1066A. Prestiżowy Attic z doskonałym widokiem na jezioro GardaUnikalna oferta na 1. lin…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Willa 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
$3,50M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
$514,596
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
HK- 020517. Apartamenty w samym sercu Sirmione del Garda, ColombaréApartamenty w samym sercu…
$363,382
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 6 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
- 220415-1. Willa na półwyspie Sirmione w najbardziej ekskluzywnej części zamkuNa półwyspie …
$14,07M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 5 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
ABI- 813N. Nowy, nowoczesny dom z basenem w Sirmione - Jezioro Garda Nowy, nowoczesny dom, p…
$2,11M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
$1,88M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
GH- Czas trwania: 2019. Apartamenty z pięknym widokiem w Sirmione.W mieście Sirmione... w el…
$1,47M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Welcome to the heart of Sirmione, where history merges with modern luxury in a unique apartm…
$1,26M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
W Rovizza, dogodnej dla dróg i wszystkich głównych usług, siedem pojedynczych willi zostanie…
$689,762
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$645,968
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Mieszkanie 3 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
The apartment is located within a new residential complex with modern design, situated in a …
$383,201
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
In Sirmione, in the Lugana area, there is this splendid completely renovated apartment. The …
$355,830
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Mieszkanie 2 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
W eleganckim kompleksie, zaledwie kilka kroków od plaży Brema, proponujemy budowę eleganckie…
$547,430
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Willa 4 pokoi w Lugana, Włochy
Willa 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Valeggio sul Mincio w dogodnej pozycji dla wszystkich usług 100 metrów od parku ogrodowego S…
$853,992
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Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$974,426
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Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Pawilon oficerski jest idealnym miejscem dla każdego, kto chce odkryć luksus życia w histori…
$435,755
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Szeregowiec 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Szeregowiec 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Sirmione, fraction Colombare, in a small context, we propose a semi-independent solution wit…
$711,660
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Mieszkanie 2 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Południowe wybrzeże Garda to kraina o miękkich konturach, która lśni pięknem bujnej roślinno…
$489,403
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowa i nowoczesna zatoka Residence Lugana zostanie zbudowana w Peschiera del Garda, z p…
$480,644
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Mieszkanie 4 pokoi w Sirmione, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sirmione, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Sirmione, zaledwie kilka kroków od plaży Brema, w bardzo spokojnej okolicy, oferujemy mieszk…
$925,158
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Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Located in one of Sirmione's most exclusive areas, this recently renovated attic apartment i…
$520,059
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Willa 8 pokojów w Lugana, Włochy
Willa 8 pokojów
Lugana, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Just a few steps from the lake, in the charming surroundings of Punta Gro, we offer for sale…
$952,529
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Mieszkanie 2 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
This charming apartment is located in Punta Grò, just steps from the shores of Lake Garda. S…
$414,952
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Wewnątrz Garda Resort Village oferujemy apartament na pierwszym piętrze z tarasem z grillem.…
$476,265
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