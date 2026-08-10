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Domy na sprzedaż w Lombardia, Włochy

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49
Desenzano del Garda
43
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17
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349 obiektów total found
Willa 18 pokojów w Monza, Włochy
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Willa 18 pokojów
Monza, Włochy
Pokoje 18
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa w Monzie - 600 m2 w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów• Monza • Stre…
$2,84M
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Willa 5 pokojów w San Felice del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 475 m²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАНЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕЧЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом центре…
$937,760
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Willa 4 pokoi w Soiano del Lago, Włochy
Willa 4 pokoi
Soiano del Lago, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
ABI- 908L. Willa nad jeziorem GardaPrestiżowa willa z panoramicznym widokiem na jezioro Gard…
$1,52M
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 580 m²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Pianello del Lario, Włochy
Willa 4 pokoi
Pianello del Lario, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
GR- Al1. Nowa luksusowa willa na pierwszej linii jezioraPianello del Lario: opuszczona willa…
$3,16M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Cernobbio, Włochy
Willa 5 pokojów
Cernobbio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,45M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
GA- V001396. Nowa, nowoczesna willa w Lonato del GardaW cichej dzielnicy mieszkalnej otoczon…
$385,654
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Monvalle, Włochy
Willa 3 pokoi
Monvalle, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 450 m²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Lecco, Włochy
Willa 6 pokojów
Lecco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 570 m²
IT- 300418-1. Historyczna willa nad jeziorem ComoNa sprzedaż znajduje się zabytkowa willa na…
$5,63M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
$1,82M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 10 pokojów w Cremona, Włochy
Willa 10 pokojów
Cremona, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 50 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Odnowiony dom z 5 hektarami ziemi - Cremonese wsiW malowniczej kramońskiej wsi oferujemy na …
$930,945
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$702,148
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Willa 4 pokoi w San Felice del Benaco, Włochy
Willa 4 pokoi
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 315 m²
GH-LV01652. Современная вилла с видом на озероВилла в стиле "модерн" в удивительно красивом …
$1,11M
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
ABI- 1164A. Prestiżowa willa z basenem i przestronnym ogrodem w Padeng sul GardaPrestiżowa w…
$2,34M
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Willa 4 pokoi w Civiglio, Włochy
Willa 4 pokoi
Civiglio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
PL- PR _ P10. Kamienny dom w samym sercu miasta ComoEkstra kamienny dom, zbudowany w XVII wi…
$1,47M
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Willa w Manerba del Garda, Włochy
Willa
Manerba del Garda, Włochy
Powierzchnia 320 m²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75M
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Willa 6 pokojów w Ranco, Włochy
Willa 6 pokojów
Ranco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 950 m²
FP- T917. Epochal willa z początku XIX wieku z molo i skrzydłoW Ranko bezpośrednio na brzegu…
$3,28M
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Willa 5 pokojów w Sangiano, Włochy
Willa 5 pokojów
Sangiano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 702 m²
FP- T998. Własność na pierwszej linii jeziora w LejunoNieruchomość na pierwszej linii jezior…
$2,93M
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Willa 4 pokoi w Lazzate, Włochy
Willa 4 pokoi
Lazzate, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
- 1452457. Willa ogrodowaOferujemy luksusową willę składającą się z dwóch poziomów w miejscu…
$914,316
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Willa 6 pokojów w Civiglio, Włochy
Willa 6 pokojów
Civiglio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$14,65M
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Willa 4 pokoi w Gardone Riviera, Włochy
Willa 4 pokoi
Gardone Riviera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
- 120315-1. Willa w Riwierze GardonaWilla w Riwierze Gardona - jedno z najbardziej prestiżow…
$2,81M
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Willa 5 pokojów w Sirmione, Włochy
Willa 5 pokojów
Sirmione, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
ABI- 805NE. Piękna willa z basenem i wspaniały widok na pierwszą linię brzegową jeziora Gard…
$12,89M
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 530 m²
GH- PV001445. Piękna willa nad jeziorem Garda z panoramicznym widokiem i basenemPiękna willa…
$4,10M
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Willa 6 pokojów w Cernobbio, Włochy
Willa 6 pokojów
Cernobbio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
LUI-154. Willa nad jeziorem Como z widokiem na jezioro.Willa nad jeziorem Como z widokiem na…
$2,34M
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Willa 4 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 1 400 m²
GH- PV00020. Luksusowa nowoczesna willa na pierwszej linii jezioraElitarna nowoczesna willa …
$2,34M
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Willa 4 pokoi w Gardone Riviera, Włochy
Willa 4 pokoi
Gardone Riviera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
GH- LV04831. Odnowiony Old TownhouseW okolicy Fasano, miasta Gardone Riviera, oferujemy na s…
$421,992
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Willa 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и терасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное …
$906,110
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Willa 6 pokojów w San Felice del Benaco, Włochy
Willa 6 pokojów
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 090 m²
ABI- 20181N. Villa z widokiem na jezioro Garda!Projekt budowy nowoczesnej willi z pięknym wi…
$3,05M
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Willa 6 pokojów w Salo, Włochy
Willa 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 770 m²
ABI- 1257A. Wspaniała willa z widokiem na jezioro GardaTen wspaniały obiekt z widokiem na je…
$4,45M
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Typy nieruchomości w Lombardia.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Lombardia, Włochy

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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