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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lacjum, Włochy

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Rzym
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10 obiektów total found
Hotel 850 m² w Albano Laziale, Włochy
Hotel 850 m²
Albano Laziale, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 850 m²
IT- 170418. Hotel z prywatną plażą, nad brzegiem jeziora AlbanoHotel z prywatną plażą na brz…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne w Rzym, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Rzym, Włochy
PO- 120521W. Budynek hotelowy na sprzedaż, 80 pokoi w centrum RzymuBudynek na sprzeda? na ho…
$30,48M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 900 m² w Rzym, Włochy
Hotel 900 m²
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 900 m²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Римо, выставлено на…
$4,16M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Hotel w Pescosolido, Włochy
Hotel
Pescosolido, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT- 200618-1. Manor-hotel w PescosolidoNa sprzedaż znajduje się nieruchomość hotelowa z park…
$6,45M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Rzym, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Rzym, Włochy
Powierzchnia 3 000 m²
IT-210518-1. КИНОТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр ( стены и бизнес …
$8,91M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 2 400 m² w Rzym, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 400 m²
Rzym, Włochy
Powierzchnia 2 400 m²
OC-190417. Projekt w Rzymie 100 metrów od Koloseum i Pałaców CesarskichKompleks mieszkalny z…
$14,07M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 912 m² w Rzym, Włochy
Hotel 912 m²
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 912 m²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
$5,27M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 2 300 m² w Rzym, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 300 m²
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 300 m²
IT- 281016-1. Budynek (sprzedaż) "Włochy" RzymBudynek na sprzedaż na Rue del Corso, Rzym Ok…
$22,27M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 800 m² w Rzym, Włochy
Hotel 800 m²
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
IT-220219. Отель 3 * 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века …
$4,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 1 768 m² w Latina, Włochy
Hotel 1 768 m²
Latina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 768 m²
PO- 150118. Oferowany na sprzedaż hotel operacyjny Sant Antonio TermeHotel położony jest we …
$1,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Typy nieruchomości w Lacjum.

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