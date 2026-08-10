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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Siena, Włochy

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14 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 650 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 650 m²
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
KK-1636. Agroturystyka w SienieDom gospodarski (365 metrów kwadratowych) zbudowany jest na s…
$2,17M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 2 650 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 650 m²
Siena, Włochy
Powierzchnia 2 650 m²
LD- 0446. Prestiżowe nieruchomości w Siena, WłochyLuksusowa willa na sprzedaż w dzielnicy Ch…
$15,24M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 000 000 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 000 m²
Siena, Włochy
Powierzchnia 1 000 000 m²
Firma 100,00 ha ze stawami. Gleba typu Clay-. Kilka domków i firm nalega na nieruchomości
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 6 000 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 6 000 m²
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 6 000 m²
LD- 0453. Oszałamiająca posiadłość z winnicyTen oszałamiający majątek z winnicy produkującej…
$29,30M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 5 265 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 5 265 m²
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 5 265 m²
LD- 0369. Gospodarstwa wiejskie na sprzedaż w pięknej okolicy Siena ChiantiTen piękny przykł…
$5,86M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 490 m² w Castellina in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 490 m²
Castellina in Chianti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 490 m²
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
$9,96M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 590 m² w Castellina in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 590 m²
Castellina in Chianti, Włochy
Powierzchnia 590 m²
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5.5 га Кол-во с…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
LD- 1000. Luksusowy zamek na sprzedaż w SienaWspaniały zamek położony w samym sercu Toskanii…
$5,27M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
KK-1446. Winnice w Siena Hills, XIX-wieczny dom wiejski z winnicąW pięknej panoramicznej lok…
$4,57M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 700 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
LD- 0600. Winery nieruchomości na sprzedaż w SienaNa sprzedaż luksusowy obiekt położony we W…
$4,57M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 3 969 m² w San Gimignano, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 969 m²
San Gimignano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 969 m²
LD- 1246. Luksusowa willa w sercu ChiantiKilka kilometrów od Florencji, w samym sercu Chiant…
$10,55M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 744 m² w Gaiole in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 744 m²
Gaiole in Chianti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 744 m²
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
$1,99M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 150 m² w Castellina in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 150 m²
Castellina in Chianti, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 150 m²
LD- 1069. Luksusowy dom na sprzedaż w ValdikyanW prowincji Arezzo, w wspaniałej Dolinie Vald…
$2,70M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 2 000 000 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 000 000 m²
Siena, Włochy
Powierzchnia 2 000 000 m²
Gospodarstwo 200.00 ha w średnich i łagodnych wzgórzach z jeziorami i glebą glinianą. Kilka …
Cena na zgłoszenie
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