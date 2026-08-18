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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lonato del Garda, Włochy

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Lonato del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Lonato del Garda, Włochy
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных вилЗемельн…
$2,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne w Lonato del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Lonato del Garda, Włochy
GA- V001123. Grunt na budowę na sprzedaż w LonatoPołożony w eleganckiej pagórkowatej okolicy…
$879,150
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne w Lonato del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Lonato del Garda, Włochy
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
$351,660
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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