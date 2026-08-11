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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Greve in Chianti, Włochy

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 675 m² w Greve in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 675 m²
Greve in Chianti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 675 m²
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
$4,28M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 3 507 m² w San Cresci, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 507 m²
San Cresci, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 507 m²
LD- 1971. Luksusowa willa wśród malowniczych wzgórz ChiantiW zielonej malowniczej okolicy kl…
$9,61M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 880 m² w Panzano in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 880 m²
Panzano in Chianti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 880 m²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
$6,80M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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