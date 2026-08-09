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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Marche, Włochy

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hotele
6
21 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 140 m² w Massa Fermana, Włochy
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Massa Fermana, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 140 m²
Numer referencyjny: N578Nazwa nieruchomości: Casa Tibu IILokalizacja: w krajuMiasto: Strefa:…
$58,131
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Nieruchomości komercyjne 140 m² w Monte Vidon Corrado, Włochy
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Monte Vidon Corrado, Włochy
Powierzchnia 140 m²
Shed na obrzeżach placu wsi 82 metrów kwadratowych (możliwość zakupu dwóch sąsiednich apartamentów)
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Hotel 550 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 550 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 550 m²
Budynek znajduje się na trzech poziomach na około 550 metrów kwadratowych z apartamentami, p…
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 350 m² w San Ginesio, Włochy
Nieruchomości komercyjne 350 m²
San Ginesio, Włochy
Powierzchnia 350 m²
W pięknym panoramicznym miejscu na obrzeżach wioski, To zakwaterowanie jest w doskonałym sta…
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Caldarola, Włochy
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Caldarola, Włochy
Powierzchnia 200 m²
Typowa restauracja z dwuosobowym pokojem wyposażona kuchnia w zabytkowym budynku wzdłuż SS 77
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Hotel w Pesaro, Włochy
Hotel
Pesaro, Włochy
Pokoje 115
Czterogwiazdkowy hotel z widokiem na morze z 115 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, itp
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Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w San Benedetto del Tronto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
San Benedetto del Tronto, Włochy
Powierzchnia 10 000 m²
Centrum handlowe wzdłuż drogi państwowej w uprzywilejowanej i centralnej pozycji między Marc…
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Acquasanta Terme, Włochy
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Acquasanta Terme, Włochy
Pokoje 34
Powierzchnia 900 m²
Numer referencyjny: N1008Nazwa nieruchomości: Casa PilgrimLokalizacja: we wsiMiasto: Strefa:…
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Nieruchomości komercyjne 160 m² w Macerata, Włochy
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Macerata, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 160 m²
Duże mieszkanie służy teraz jako gabinet lekarski na pierwszym piętrze zabytkowego budynku p…
$290,656
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Nieruchomości komercyjne 4 300 m² w Ankona, Włochy
Nieruchomości komercyjne 4 300 m²
Ankona, Włochy
Pokoje 64
Powierzchnia 4 300 m²
Prestiżowa struktura zamku sięga średniowiecza
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Nieruchomości komercyjne 600 m² w Montappone, Włochy
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Montappone, Włochy
Pokoje 21
Powierzchnia 600 m²
Duży dom pod renowacją (fundusze na wypadek trzęsienia ziemi) z budową 5 nowych mieszkań. Są…
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Nieruchomości komercyjne 500 m² w San Severino Marche, Włochy
Nieruchomości komercyjne 500 m²
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 500 m²
Centrum medyczne wewnątrz centrum handlowego Kilka dyscyplin już działa, a inne na otwarciu.…
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Hotel 700 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 700 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 700 m²
Dom z widokiem na morze na dwóch poziomach na ponad 700 m2. Restauracja area kuchnia usługi …
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Montappone, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Montappone, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 1 000 m²
Oddzielony dom częściowo niedokończony na kilku poziomach na ponad 1000 m2. Na parterze prze…
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Nieruchomości komercyjne 170 m² w Camerino, Włochy
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Camerino, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 170 m²
Dom Associated do całkowitego odzyskania znajduje się w odizolowanej miejscowości górskiej n…
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w San Severino Marche, Włochy
Nieruchomości komercyjne 250 m²
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 250 m²
Numer referencyjny: N602Nazwa nieruchomości: Casa Chigi IILokalizacja: w krajuMiasto: Strefa…
$58,131
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Monte Vidon Corrado, Włochy
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Monte Vidon Corrado, Włochy
Powierzchnia 200 m²
Niedawno zbudowany magazyn rzemieślniczy z H = 6 m w konstrukcji prefabrykowanej. Powierzchn…
$232,525
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Hotel 600 m² w Borgo Pintura, Włochy
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 600 m²
Numer referencyjny: N663 (R) Nazwa nieruchomości: Casa Rotondo Lokalizacja: we wsi Miasto…
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Urbisaglia, Włochy
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Urbisaglia, Włochy
Powierzchnia 240 m²
Powierzchnia handlowa 65 metrów kwadratowych plus 12 metrów kwadratowych w piwnicy (schody w…
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Hotel 2 000 m² w Gradara, Włochy
Hotel 2 000 m²
Gradara, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 3 000 m² w Porto Recanati, Włochy
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 55
Powierzchnia 3 000 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
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