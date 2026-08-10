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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pisa, Włochy

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6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Volterra, Włochy
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Volterra, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 900 m²
KK-1722. ЗАГОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВЙ РОЩЕЙ – ВОЛТЕРА, ТОСКАНАНа холмах тосканс…
$2,75M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 210 m² w Castelnuovo di Val di Cecina, Włochy
Nieruchomości komercyjne 210 m²
Castelnuovo di Val di Cecina, Włochy
Powierzchnia 210 m²
KK- CS127. Nieruchomość ekskluzywna 15 kilometrów od morzaZaledwie 12 km od Czechiny, na pan…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 522 m² w Piza, Włochy
Nieruchomości komercyjne 522 m²
Piza, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 522 m²
KK-1780. Nieruchomość na działce o powierzchni 14,7 ha z willą wiejskąWśród wspaniałych wzgó…
$1,64M
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Piza, Włochy
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Piza, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
LD- 3356. Urocza willa w VolterraW malowniczej prowincji Pisa, w Volterra, luksusowa struktu…
$2,93M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 790 m² w Volterra, Włochy
Nieruchomości komercyjne 790 m²
Volterra, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 790 m²
KK- 1182. Winery z agroturystyką i restauracją w Toskanii. volterraTa nieruchomość znajduje …
$1,31M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Piza, Włochy
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Piza, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 900 m²
LD- 1027. Dom wiejski na sprzedaż w ToskaniiTa typowa wiejska willa jest dziś na sprzedaż w …
$2,64M
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Red Feniks Montenegro
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