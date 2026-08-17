Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Lucca
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lucca, Włochy

;
5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 2 280 m² w Lucca, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 280 m²
Lucca, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 280 m²
LD- 0352. Luksusowa willa XVIII wieku otoczona zielonymi wzgórzamiW Toskanii, w mieście Lucc…
$2,93M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 600 m² w Lucca, Włochy
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Lucca, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
LD- 0161. Pisa, Toskania, elegancki dom na sprzedażPrestiżowa willa we Włoszech, Toskanii, o…
$2,17M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 608 m² w Lucca, Włochy
Nieruchomości komercyjne 608 m²
Lucca, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 608 m²
LD-0645. Продается агротуристическое хозяйство с просторной виллойСреди пышной зелени холмов…
$6,33M
Zostaw prośbę
Hotel w Forte dei Marmi, Włochy
Hotel
Forte dei Marmi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
TIV- 00885.00002 Przytulny hotel 4 * u wybrzeży Toskanii4 * hotel w bardzo spokojnej okolicy…
$12,89M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 274 m² w Capannori, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 274 m²
Capannori, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 274 m²
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно ( Gragnano )Сельскохозяйственное предпр…
$4,69M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się