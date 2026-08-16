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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Terni, Włochy

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83 obiekty total found
Zakład produkcyjny 21 000 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 21 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 21 000 m²
Rozwój budownictwa mieszkaniowego składa się z siedmiu części o powierzchni podłóg brutto 16…
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Hotel 350 m² w Terni, Włochy
Hotel 350 m²
Terni, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 350 m²
Panoramiczny domek z 2000 metrów kwadratowych usług rolniczych ma ceglaną i kamienną konstru…
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Nieruchomości komercyjne 2 100 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 100 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 2 100 m²
Magazyn o powierzchni 2,100 m kw podzielny z 5,000 m kw brukowanych biur dworu 300 m kw Usłu…
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Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Terni, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 2 000 m²
Mieszkanie o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych w małym kondominium (dwie jednostki) …
$186,020
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Nieruchomości komercyjne 1 300 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 300 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 1 300 m²
Dom wiejski do remontu z dobrą strukturą przestrzeni powietrznej ze starej cegły z drewniany…
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Nieruchomości komercyjne 120 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 120 m²
Piękna kuchnia wiejska z 9:00 hektarami ziemi ( sprzedawana osobno ) z dwoma akcesoriami w d…
$29,066
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 520 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 520 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 520 m²
Laboratorium 200 + 200 metrów kwadratowych w uzupełnieniu do piwnicy i mieszkanie 120 metrów…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Terni, Włochy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Pokój używany jako biuro naprzeciwko drogi 16 parter z wysokości okna 4.0 metrów Biuro, łazi…
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 100 m²
Numer referencyjny: N975 Nazwa nieruchomości: Casa Valentino Lokalizacja: w kraju Miasto:…
$46,505
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Nieruchomości komercyjne 140 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 140 m²
Powierzchnia budynku, na której jest wzmocniona konstrukcja betonu około 140 metrów kwadrato…
$139,515
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Nieruchomości komercyjne 80 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 80 m²
Domek letniskowy na dwóch piętrach o powierzchni 80 m2 Przylegające inne nieruchomości Małe …
$29,066
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Terni, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 1 000 m²
Numer referencyjny: N346 Nazwa własności: Casa Farm III Lokalizacja: W kraju Miasto / Miasto…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 160 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 160 m²
Pojedynczy dom w szorstkiej, ze wzmocnioną konstrukcją betonową na poziomie z poddaszem o po…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 300 m²
Shed strona internetowa w fornt Aso płaskiej autostrady był: przestarzałe możliwości podnoszenia
$115,172
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Nieruchomości komercyjne 75 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 75 m²
Terni, Włochy
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Powierzchnia handlowa 65 metrów kwadratowych plus 12 metrów kwadratowych w piwnicy (schody w…
$81,384
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Nieruchomości komercyjne 450 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 450 m²
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 450 m²
Działka o powierzchni 1000 metrów kwadratowych ( możliwość podziału na dwie jednostki ) napr…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 55 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Terni, Włochy
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Lokale handlowe o powierzchni około 50 metrów kwadratowych na parterze z dużym parkingiem z …
$40,692
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Hotel 61 200 m² w Terni, Włochy
Hotel 61 200 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 61 200 m²
Zakwaterowanie turystyczne na około 62 tys. metrów kwadratowych zaledwie 5 km od morza Budyn…
$290,656
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Nieruchomości komercyjne 2 300 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 300 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 2 300 m²
Skorupa o powierzchni 2,300 m2 (frakcjonowalna 1,150 + 1,150 m2) Biura o powierzchni 400 m2 …
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Terni, Włochy
Pokoje 1
Powierzchnia 100 m²
Laboratorium 100 m2 z serwisem na podłodze pod ulicą Wyściełane i utwardzone. Wygodny dostęp…
$46,505
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Nieruchomości komercyjne 1 800 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 800 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 1 800 m²
Nieruchomość do użytku komercyjnego składająca się z 600 metrów kwadratowych na parterze, 40…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 700 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 700 m²
Domek na dwóch piętrach plus akcesoria Struktura ze starej cegły w dobrym stanie Usługi obec…
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Nieruchomości komercyjne 120 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 120 m²
Ruin sąsiaduje z inną nieruchomością (również na sprzedaż) w panoramicznej pozycji z 6000 me…
$29,066
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Nieruchomości komercyjne 220 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 220 m²
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 220 m²
Odnowiony dom wiejski (90s) z dużym dziedzińcem i ziemią o 2.0 ha z domem do renowacji parte…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 140 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Terni, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 6 000 m² w Terni, Włochy
Hotel 6 000 m²
Terni, Włochy
Pokoje 45
Powierzchnia 6 000 m²
Piękny dom (120 +120 + poddasze) w starożytnej cegle w dobrym stanie (przerobić dach) z 18,0…
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 200 m²
Numer referencyjny: N11 Nazwa nieruchomości: Casa Ciribe Lokalizacja: w kraju Miasto: Str…
$58,131
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Terni, Włochy
Pokoje 2
Powierzchnia 200 m²
Miejsce handlowe na dwóch poziomach (100 + 100 m2) z niezależnymi wejściami. Centralna pozyc…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 70 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 70 m²
Powierzchnia komercyjna z dwoma oknami obecnie wynajętymi na 800 €/ miesiąc. Parking na ulic…
$139,515
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Nieruchomości komercyjne 3 500 000 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 500 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 3 500 000 m²
Apartament H = 2,15 metra składający się z salonu łazienka ślepe wejście bezpośredni dostęp …
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