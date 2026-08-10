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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Grosseto, Włochy

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10 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 240 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Grosseto, Włochy
Powierzchnia 240 m²
IT-111017-1. Cовременная винодельческая компания в центре МаремыВ центре Маремы и всего в 30…
$7,62M
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Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Grosseto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
LD-0489. Роскошная вилла на море в ТосканеНа кристально чистом море Арджентарио, известном м…
$14,07M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 782 m² w Seggiano, Włochy
Nieruchomości komercyjne 782 m²
Seggiano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 782 m²
KK-1819. Wspaniały majątek z trzema willami, gaju oliwnego i winnicyTen wspaniały majątek z …
$4,67M
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Nieruchomości komercyjne 420 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 420 m²
Grosseto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 420 m²
KK-1536. Виноградник в Тоскане Casale Le VigneВнутренние: 420 кв.м. Экстерьер: 8,0 га Спальн…
$1,73M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 4 000 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 4 000 m²
Grosseto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 4 000 m²
LD- 0251. Luksusowa willa we Włoszech, ToskaniaW jednym z nieznanych i nietkniętych przez ma…
$8,79M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Grosseto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 600 m²
LD- 1498. Luksusowa willa w GrossetoW prowincji Grosseto na południu Toskanii wystawiony na …
$14,07M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 970 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 970 m²
Grosseto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 970 m²
KK- 1461. Winery z apartamentami i prywatnym jezioremPołożony w prowincji Grosseto, w Toskan…
$4,10M
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Nieruchomości komercyjne w Scarlino, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Scarlino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
SG-100715. Агро-туристический Комлекс с видом на мореБлагодаря своему уникальному местополож…
$11,14M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 600 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Grosseto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
LD-0193. РОСКОШНЫЙ ДОМ В ТОСКАНЕ НА ПРОДАЖУПродажа роскошной виллы в Тоскане. Умело отрестав…
$8,79M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 682 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 682 m²
Grosseto, Włochy
Powierzchnia 682 m²
KK-1465. Производство кантина с квартирой на первом этаже и виноградникамиНа окраине небольш…
$1,58M
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