Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Toskania
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Toskania, Włochy

;
Florencja
11
Lucca
3
Siena
9
Grosseto
7
Pokaż więcej
67 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 700 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
LD- 0256. Prestiżowy obiekt we FlorencjiWilla znajduje się w górach Toskanii, w pobliżu zaby…
$3,51M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 2 400 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 400 m²
Florencja, Włochy
Powierzchnia 2 400 m²
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, волмистой местности, в 10 км от…
$2,34M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 490 m² w Castellina in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 490 m²
Castellina in Chianti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 490 m²
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
$9,93M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 1 400 m² w Certaldo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 400 m²
Certaldo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 400 m²
KK- 1158. Winnice, winiarnia w Certaldo - prowincja Florencja - ToskaniaEstate, winnica kilk…
$3,51M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 600 m² w Lucca, Włochy
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Lucca, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
LD- 0161. Pisa, Toskania, elegancki dom na sprzedażPrestiżowa willa we Włoszech, Toskanii, o…
$2,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 870 m² w Arezzo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 870 m²
Arezzo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 870 m²
KK-1656. Leopoldina z basenem na sprzedaż, Valdarno, ToscanaNa wzgórzach Valdarno w prowincj…
$1,99M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 5 000 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 5 000 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 5 000 m²
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
$16,36M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Grosseto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 600 m²
LD- 1498. Luksusowa willa w GrossetoW prowincji Grosseto na południu Toskanii wystawiony na …
$14,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 982 m² w Poppi, Włochy
Nieruchomości komercyjne 982 m²
Poppi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 982 m²
KK-1196. РОСКОШНЕ ВИЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА РОДАЖУ В ТОСКАНЕрестижная вилла на продажу …
$2,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 744 m² w Gaiole in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 744 m²
Gaiole in Chianti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 744 m²
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
$1,99M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hotel 1 050 m² w Livorno, Włochy
Hotel 1 050 m²
Livorno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 050 m²
LD- 1184. W Livorno wystawiony na sprzedaż luksusowy hotelPosiadłość w stylu wolności, zbudo…
$5,84M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
LD- 0805. Wspaniały majątek z pola uprawnego, powierzchnia około 20 haTen wspaniały majątek …
$9,35M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 3 969 m² w San Gimignano, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 969 m²
San Gimignano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 969 m²
LD- 1246. Luksusowa willa w sercu ChiantiKilka kilometrów od Florencji, w samym sercu Chiant…
$10,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 150 m² w Piombino, Włochy
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Piombino, Włochy
Powierzchnia 150 m²
MV- 121221W. Winnica z winnicą w najpiękniejszym miejscu w ToskaniiPrzygotowany biznes. Winn…
$2,34M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 300 m² w Piza, Włochy
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Piza, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
LD- 3356. Urocza willa w VolterraW malowniczej prowincji Pisa, w Volterra, luksusowa struktu…
$2,92M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 613 m² w Grassina, Włochy
Nieruchomości komercyjne 613 m²
Grassina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 613 m²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
$3,27M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 1 154 m² w Rosignano Marittimo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 154 m²
Rosignano Marittimo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 154 m²
LD- 1030. Luksusowy hotel na sprzedaż w CastiglioncelloW Castiglioncello, słynnej "perły Mor…
$9,35M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 2 840 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 840 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 840 m²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
$21,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 969 m² w Anghiari, Włochy
Nieruchomości komercyjne 969 m²
Anghiari, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 969 m²
KK- 1474. Mały uroczy Borgo Master Residence 350 m2Sypialnie: 10Kąpiele: 12Mały uroczy Borgo…
$1,74M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
KK-1446. Winnice w Siena Hills, XIX-wieczny dom wiejski z winnicąW pięknej panoramicznej lok…
$4,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 2 650 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 650 m²
Siena, Włochy
Powierzchnia 2 650 m²
LD- 0446. Prestiżowe nieruchomości w Siena, WłochyLuksusowa willa na sprzedaż w dzielnicy Ch…
$15,19M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 6 000 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 6 000 m²
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 6 000 m²
LD- 0453. Oszałamiająca posiadłość z winnicyTen oszałamiający majątek z winnicy produkującej…
$29,21M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 7 000 m² w San Giovanni Valdarno, Włochy
Nieruchomości komercyjne 7 000 m²
San Giovanni Valdarno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 7 000 m²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
$11,69M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 3 507 m² w San Cresci, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 507 m²
San Cresci, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 507 m²
LD- 1971. Luksusowa willa wśród malowniczych wzgórz ChiantiW zielonej malowniczej okolicy kl…
$9,58M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hotel 950 m² w Rosignano Marittimo, Włochy
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 950 m²
LD- 1305. W Castiglioncello na sprzedaż luksusowy hotelWyłączny hotel nad morzem w Castiglio…
$5,84M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Caprese Michelangelo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Caprese Michelangelo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
KK-1433. Воскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Тос…
$1,32M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 1 000 000 m² w Siena, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 000 m²
Siena, Włochy
Powierzchnia 1 000 000 m²
Firma 100,00 ha ze stawami. Gleba typu Clay-. Kilka domków i firm nalega na nieruchomości
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 650 m² w Castagneto Carducci, Włochy
Nieruchomości komercyjne 650 m²
Castagneto Carducci, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
$1,99M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Piza, Włochy
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Piza, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 900 m²
LD- 1027. Dom wiejski na sprzedaż w ToskaniiTa typowa wiejska willa jest dziś na sprzedaż w …
$2,63M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 240 m² w Grosseto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Grosseto, Włochy
Powierzchnia 240 m²
IT-111017-1. Cовременная винодельческая компания в центре МаремыВ центре Маремы и всего в 30…
$7,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Typy nieruchomości w Toskania.

hotele
Realting.com
Udać się