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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Desenzano del Garda, Włochy

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 110 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 110 m²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в …
$303 812
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Nieruchomości komercyjne 145 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 145 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 145 m²
GA- V000874. Idealna przestrzeń handlowa dla cateringu w Desenzano del GardaPrzy wejściu do …
$584 254
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 60 m²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте …
$280 442
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 77 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 77 m²
GA- V001269. Sklep w centrum miasta w Desenzano Del GardaPołożony w zabytkowym centrum Rivol…
$408 978
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 815 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 815 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 1 815 m²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко це…
$666 050
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Red Feniks Montenegro
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