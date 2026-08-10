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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lombardia, Włochy

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Desenzano del Garda
5
Lonato del Garda
3
20 obiektów total found
Hotel 340 m² w Laglio, Włochy
Hotel 340 m²
Laglio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
IT- 300418. Sprzedane! Hotel nad jeziorem Como w LaglioNa sprzedaż znajduje się mały hotel n…
$3,99M
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Nieruchomości komercyjne w Lonato del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Lonato del Garda, Włochy
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных вилЗемельн…
$2,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne w San Felice del Benaco, Włochy
Nieruchomości komercyjne
San Felice del Benaco, Włochy
GA-V001004. Земля под строительство в продаже в Сан-Феличе-дель-БенакоРасположенный в красив…
$375,104
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Pozzolengo, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Pozzolengo, Włochy
GA- V001281. Wino w Luganie Doc w PoszolengoPołożony na terytorium dzielnicy i konsorcjum Lu…
$5,27M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne w Salo, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Salo, Włochy
ABI- 1098A Land in Salo Na pierwszej linii jeziora Garda, w prestiżowej okolicy, działki 800…
$4,69M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne w Lonato del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Lonato del Garda, Włochy
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
$351,660
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 400 m² w Puegnago del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 400 m²
Puegnago del Garda, Włochy
Powierzchnia 1 400 m²
GA- V001427. Sklep na sprzedaż w Puenyago sul GardaZ widokiem i bezpośrednim dostępem do Gar…
$1,13M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 815 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 815 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 1 815 m²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко це…
$668,154
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 60 m²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте …
$281,328
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 145 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 145 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 145 m²
GA- V000874. Idealna przestrzeń handlowa dla cateringu w Desenzano del GardaPrzy wejściu do …
$586,100
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 700 m² w Acquaseria, Włochy
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Acquaseria, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
LD- 3580. Sprzedaż agroturystyki w pobliżu ComoW Brianz, w pobliżu jeziora Como, luksusowa w…
$17,00M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne w Lonato del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Lonato del Garda, Włochy
GA- V001123. Grunt na budowę na sprzedaż w LonatoPołożony w eleganckiej pagórkowatej okolicy…
$879,150
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 6 500 m² w Padenghe sul Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 6 500 m²
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 6 500 m²
GA- V000403. Hotel z widokiem na jezioro w Padenghe sul GardaPołożony w pięknej i spokojnej …
$21,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne w San Felice del Benaco, Włochy
Nieruchomości komercyjne
San Felice del Benaco, Włochy
GA- V001300. Dzia? ka pod budowê willi w pięknej okolicy z otwartymi widokami w San Felice d…
$316,494
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 110 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 110 m²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в …
$304,772
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 77 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 77 m²
GA- V001269. Sklep w centrum miasta w Desenzano Del GardaPołożony w zabytkowym centrum Rivol…
$410,270
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 76 m² w Campione dItalia, Włochy
Nieruchomości komercyjne 76 m²
Campione dItalia, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
The ASTOR Condominium is located in the center of Campione d'Italia. The entire building was…
$501,725
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Nieruchomości komercyjne 1 566 m² w Polpenazze del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 566 m²
Polpenazze del Garda, Włochy
Pokoje 24
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 566 m²
The historic building in the centre of Polpenazze del Garda is an ideal solution for those w…
$2,14M
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Bedizzole, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Bedizzole, Włochy
Pokoje 14
Sypialnie 9
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 1 000 m²
W starożytnej wiosce z 1300 roku, w bezpośrednim zapleczu Garda, przesiąknięty urokiem star…
$2,41M
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Magazyn 849 m² w Carlazzo, Włochy
Magazyn 849 m²
Carlazzo, Włochy
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 849 m²
Oferujemy budynek z miejscem docelowym do użytku Rzemiosło, komercyjne i mieszkalne w odnies…
$1,48M
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