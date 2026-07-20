  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf

Dzielnica mieszkaniowa Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,43M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 38527
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yirmiyahu, 25

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,82M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Netivot, Izrael
od
$521,520
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$1,34M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Aszdod, Izrael
od
$498,560
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,43M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Aszdod, Izrael
od
$498,560
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,58M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się