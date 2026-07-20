  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Entre habima et boulevard rothschild

Dzielnica mieszkaniowa Entre habima et boulevard rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38427
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Cremyeh, 15

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse hauts plafonds
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,48M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Givatayim, Izrael
od
$1,279
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,58M
Dzielnica mieszkaniowa Dans la city appartement 4 chambres
Aszkelon, Izrael
od
$577,280
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Entre habima et boulevard rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,58M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Netanya, Izrael
od
$639,600
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się