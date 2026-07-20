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Dzielnica mieszkaniowa Duplex proche mer vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
;
5
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ID: 38385
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ruppin, 35

O kompleksie

Przeniesienie
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Duplex na sprzedaż w Tel- Aviv, na starej północy, kilka kroków od morza. 4 piętro z windą na pół piętrze. 60m2 + 26m2 tarasów otwartych na niebo. 2.5 pokoi. Mamad. Istnieje również 18m2 taras na dachu z jacuzzi i kuchnia na zewnątrz z wyłącznym użyciu, ale nie na katastre / tabo. Cichy i bardzo jasny. Wynajęty na 8,600 h / miesiąc. Cena: 3 790 000 sh.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
$1,24M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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