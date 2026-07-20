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Dzielnica mieszkaniowa Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

Raanana, Izrael
od
$4,920
;
3
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ID: 38304
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Avraham Shlonski, 3

O kompleksie

Przeniesienie
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✨ Do wynajęcia wyłącznie - Doskonałe parter 5 pokoi w Ra 'anana ✨Całkowicie odnowiony, ten wspaniały 180 m2 podłogi ogrodowej oferuje piękne objętości i przyjemne otwarcie na prywatny ogród 200 m2. Położony w pobliżu Sportek, sklepy Hanissim Street i centrum handlowe Neve Zemer, cieszy się idealnym miejscem na komfortowe życie rodzinne. ✔️ Powierzchnia mieszkalna 180 m2 ✔️ Prywatny ogród o powierzchni 200 m2 ✔️ Całkowicie odnowiony ✔️ Piękne przestrzenie życiowe kąpane w świetle ✔️ Poszukiwane środowisko mieszkalne ✔️ Blisko do Sportök, sklepy i wszystkie udogodnienia ✔️ Sala sportowa w budynku Rzadka nieruchomość do wynajęcia, oferująca doskonałą równowagę pomiędzy wnętrzem, ogromny ogród i uprzywilejowanej lokalizacji.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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