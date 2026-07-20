Dzielnica mieszkaniowa Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

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✨ Do wynajęcia wyłącznie - Doskonałe parter 5 pokoi w Ra 'anana ✨Całkowicie odnowiony, ten wspaniały 180 m2 podłogi ogrodowej oferuje piękne objętości i przyjemne otwarcie na prywatny ogród 200 m2.
Położony w pobliżu Sportek, sklepy Hanissim Street i centrum handlowe Neve Zemer, cieszy się idealnym miejscem na komfortowe życie rodzinne.
✔️ Powierzchnia mieszkalna 180 m2
✔️ Prywatny ogród o powierzchni 200 m2
✔️ Całkowicie odnowiony
✔️ Piękne przestrzenie życiowe kąpane w świetle
✔️ Poszukiwane środowisko mieszkalne
✔️ Blisko do Sportök, sklepy i wszystkie udogodnienia
✔️ Sala sportowa w budynku
Rzadka nieruchomość do wynajęcia, oferująca doskonałą równowagę pomiędzy wnętrzem, ogromny ogród i uprzywilejowanej lokalizacji.
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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