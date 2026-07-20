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Dzielnica mieszkaniowa Projet sarona 4 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,95M
;
2
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ID: 38308
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Aluf Kalman Magen, 3 Sarona Market

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w luksusowym kompleksie Sarona! Przesyłka na sierpień 2025! Wysokie piętro z windami 4 sztuki 2 łazienki 104m2 + 9m2 taras z otwartym widokiem 1 parking Wysoki stojący z kuchnią 4.8 metrów z wyspą Marmur wysokiej jakości Apartament odnowiony przez architekta Cały apartament został odnowiony poza zwykłą stojącą Cena: 5,950,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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