Dzielnica mieszkaniowa Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion

Nowy do sprzedaży w wyłączności: Apartament 4 pokoje: Rue HaSadeh, Remez powiat, Rishon LeZion? * 4 pokojowe mieszkanie * Powierzchnia według arnony: 93 m2 * Piętro 1 z 4 * Winda * Orientacje: Południe i Wschód - bardzo jasne mieszkanie z niezwykłą energią * Przednie mieszkanie * Zachowany i dobrze utrzymany budynek tylko 12 apartamentów * Rurki z tworzyw sztucznych, wymieniane okna i wyposażona kuchnia z wielu magazynów * Słoneczny podgrzewacz wody * Wyjątkowa lokalizacja - około 1 minuty spacerem od ulicy Rothschild, centrum handlowe, kawiarnie, bary, transport publiczny, centra handlowe i inne usługi * Natychmiastowe zwolnienie Cena sprzedaży: 1 995 000