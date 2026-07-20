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Dzielnica mieszkaniowa Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$654,360
;
7
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ID: 38271
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy do sprzedaży w wyłączności: Apartament 4 pokoje: Rue HaSadeh, Remez powiat, Rishon LeZion? * 4 pokojowe mieszkanie * Powierzchnia według arnony: 93 m2 * Piętro 1 z 4 * Winda * Orientacje: Południe i Wschód - bardzo jasne mieszkanie z niezwykłą energią * Przednie mieszkanie * Zachowany i dobrze utrzymany budynek tylko 12 apartamentów * Rurki z tworzyw sztucznych, wymieniane okna i wyposażona kuchnia z wielu magazynów * Słoneczny podgrzewacz wody * Wyjątkowa lokalizacja - około 1 minuty spacerem od ulicy Rothschild, centrum handlowe, kawiarnie, bary, transport publiczny, centra handlowe i inne usługi * Natychmiastowe zwolnienie Cena sprzedaży: 1 995 000

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Riszon le-Cijjon, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
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$654,360
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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