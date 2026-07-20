Dzielnica mieszkaniowa Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion

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Nowy do sprzedaży w wyłączności: Apartament 4 pokoje: Rue HaSadeh, Remez powiat, Rishon LeZion?
* 4 pokojowe mieszkanie
* Powierzchnia według arnony: 93 m2
* Piętro 1 z 4
* Winda
* Orientacje: Południe i Wschód - bardzo jasne mieszkanie z niezwykłą energią
* Przednie mieszkanie
* Zachowany i dobrze utrzymany budynek tylko 12 apartamentów
* Rurki z tworzyw sztucznych, wymieniane okna i wyposażona kuchnia z wielu magazynów
* Słoneczny podgrzewacz wody
* Wyjątkowa lokalizacja - około 1 minuty spacerem od ulicy Rothschild, centrum handlowe, kawiarnie, bary, transport publiczny, centra handlowe i inne usługi
* Natychmiastowe zwolnienie
Cena sprzedaży: 1 995 000
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
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