  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Givatayim
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Givatayim, Izrael
od
$4,42M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 36758
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givatayim
  • Adres
    Hanita,

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
JASMIN GIVATAYIM Nowe odniesienie do luksusu mieszkalnego w Givatayim Projekt z wyjątkiem podpisanej ICR Projekt JASMIN GIVATAYIM jest opracowywany przez Grupę ICR, która jest wynikiem sojuszu między Izraelem Kanadyjczykiem a Raam Megourim, dwoma głównymi podmiotami na rynku nieruchomości high-end w Izraelu. Projekt zaprojektowany jako prawdziwa nowoczesna ikona architektoniczna oferuje doskonałe doświadczenie życiowe łączące: * elegancja, * natura, * usługi wyłączne, * i strategiczne położenie przy bramach Tel Awiwu. ZATRUDNIENIE STRATEGICZNE Givatayim - zaledwie kilka minut od Tel- Aviv Położony w samym sercu odnowy Givatayim, projekt korzysta z poszukiwanego, cichego i zielonego środowiska mieszkalnego, a jednocześnie pozostaje połączony z dynamiką Tel- Awiw. Blisko: * Teatr Givatayim * Kikar Hamedina * Azrieli Center * Stacja HaShalom * Givatayim Park * Centra handlowe * Szkoły jakości i infrastruktura Wszystkie około 5 minut od głównych osi i centrum Tel Awiwu. ICONIC TOUR Architektura współczesna i międzynarodowa Projekt obejmuje: * 30 pięter * 118 apartamentów * 2 dupleksy wyjątków * Architektura podpisane Gil Shenhav Elegancka sylwetka, która przedefiniuje panoramę Givatayim. ŚWIADCZENIA WYSOKOŚCI Usługi i udogodnienia wyłączne JASMIN oferuje prawdziwe doświadczenie stylu życia: Premium Common Spaces: * Lobby design podwójna wysokość * Ultra nowoczesna siłownia * Obszar jogi i pilates * Kids Club * Gaming Room * Przestrzenie współpracy * Prywatny krajobraz ogród * Verger z drzewami owocowymi * Fire Pit outside * Intensywne obszary relaksu WYŁĄCZENIE LOBBY Myśląc tak o luksusowym hotelu, lobby oferuje: Imponujące ilości, szlachetne materiały, naturalne światło, elegancka i współczesna atmosfera. APARATURA ZWIĄZANA Każdy apartament został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem: objętość, światło naturalne, optymalizacja przestrzeni i jakość wykończenia. Świadczenia krajowe: Centralne urządzenie klimatyzacyjne Odwrócenie Inteligentna automatyzacja domu Duże podwójne szyby Kuchnia Premium Plany pracy w Caesarstone Płytka o dużym formacie Zaawansowane urządzenia sanitarne GREE lub równoważne zawory Elektryczne żaluzje Drzwi projektowe JEDNOLITA EKSPERIENCJA ŻYCIA JASMIN GIVATAYIM doskonale uosabia nowy izraelski luksus miejski: rzadka równowaga pomiędzy: prywatność, natura, nowoczesność i życie miejskie. Idealny projekt: Dla głównego miejsca zamieszkania, Dla inwestorów, Albo dla klienteli szukającej premium w centrum kraju.

Lokalizacja na mapie

Givatayim, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$15,37M
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$890,960
Dzielnica mieszkaniowa Projet netanya centre ville
Netanya, Izrael
od
$4,55M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,18M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Izrael
od
$4,42M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Jam, Izrael
od
$2,42M
Ogólny YAM BAT Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter Towarzyszący bankowi: Mizrahi Tefahot Przewidywana dostawa marzec 2030 r. Plaża: około 800 m Dostęp: pobliskiej tramwaju na żywo 15 / 20 minut od Tel Awiwu Projekt Bardzo wysokiej klasy program mieszkalny …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Dzielnica mieszkaniowa IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Dzielnica mieszkaniowa IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Dzielnica mieszkaniowa IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Dzielnica mieszkaniowa IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Dzielnica mieszkaniowa IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Dzielnica mieszkaniowa IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Aszdod, Izrael
od
$1,12M
ISRAEL - SIMPLE AND RENTAble INWESTMENT ASHDOD - ZATRUDNIENIE JEDNOLITE I STRATEGICZNE W samym sercu Ashdod, naprzeciwko ratusza, w centrum wszystkich osi: centrów handlowych, dworca autobusowego, restauracji, supermarketów. Centralny i poszukiwany adres, idealny dla bezpiecznych i wydajnyc…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Hadera, Izrael
od
$2,17M
BZH Nowa ekskluzywność francuskiego departamentu RE / MAX Hadera: apartament jak nowe 4 pokoje przestronne i bardzo przyjemne w pięknym budynku niedawno. Charakterystyka: ✔ Apartament 4 pokoje o powierzchni około 100 m2, ✔ Piękne na południe zwrócone mirpeset 10 m2, ✔ Otwarta kuchnia z jej …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się