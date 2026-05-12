Dzielnica mieszkaniowa Une villa de reve vous navez plus qua poser vos valises

RE / MAX Hadera prezentuje w wyłączności luksusową willę w Hadera, na stoisku Cezarei!
Charakterystyka:
- Wyjątkowa willa, 6 pokoi o powierzchni 270 m2 na powierzchni 420 m2,
- Luksusowa przestrzeń mieszkalna, wszystkie w parkietach, z jego ultranowoczesną koszerną kuchnią i wielką wyspą,
- Duży salon z doskonałą wysokością sufitu i ogromnym oknem zatoki,
- Duży apartament na parterze z garderobą marzeń i łazienką,
- Piękna zewnętrzna okolica wokół domu z tarasem, basenem, kuchnią na zewnątrz, miejscem do siedzenia, łazienką,
- 4 pokoje dla dzieci, w tym bezpieczny pokój,
- Plus: system klimatyzacji, ultranowoczesny system automatyzacji domu i wiele innych dodatków!
Lokalizacja:
Nasza willa znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej na skraju centrum miasta, w pobliżu wielu udogodnień, sklepów, społeczności, szkół, transportu...
Krótko mówiąc, marzenie o życiu rodzinnym lub domu wakacyjnego!
Kontakt RE / MAX Hadera,
Ra 'hel' Haya Benguigui,
Licencja zawodowa 313736.
Be 'ezrat Hashem, Beya' had lub BeSim 'ha Nenatstea' h!