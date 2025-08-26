Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Nowy projekt na Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju Położony obok Ramat Bet Shemesh Do tego projektu jest luksusowy projekt mieszkalny, który obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie, w pobliżu Materas i wszystkich sklepów, klub wiejski i basen, z dołu budynków synagoga. Klienci będą głównie klientami zagranicznymi. Dostarczone pod koniec października 2026 r. 3 budynki z 8 piętrami z apartamentami od 3 do 5 pokoi, parter ogrodowy i penthouses. Tylko 3 apartamenty na piętro 3 pokoje 83m2, taras od 15m2 do 23m2, parking i piwnica Cena: od 2.200.000 sh do 2.300.000 sh 4 pokoje 103m2, taras od 20 do 27m2, parking i piwnica Cena: od 2.600.000 sh do 2.700.000 sh 5 pokoi 123m2, 2 piętro, taras 22m2, parking i piwnica, Cena: 3,000,000 sh 5 pokoje Garden- duplex ziemi 150m2, ogród 175m2 Cena: od 5.000.000sh Twarzą do parku: 5 pokoi 140m2 z 2 tarasami 35m2 i 40m2 Cena: 3,500,000 sh Penthouses z widokiem na park: 7 pokoi 190m2, 8th z 65m2 tarasem 6 pokoi 154m2, 9th z tarasem 25m2 6 pokoi 156m2, 6 z 45m2 tarasem, (2 pokoje i 4 toalety) Cena: od 5,000,000 sh (Cena ta nie zawiera prowizji agencji, która wynosi 2% bez VAT) Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń do nas bez czekania na następujący numer: Simone Simex Realty Agencja nieruchomości w Izraelu