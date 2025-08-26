  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma

Jerozolima, Izrael
od
$1,09M
26.08.2025
$1,09M
14.07.2025
$1,02M
;
6
ID: 26963
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Bardzo ładny projekt 5 budynku 6 piętro sklep z wyborem kilku apartamentów z 2 pokoi do penthouse. z miejscem snu bliskość transportu publicznego (tramwaj, słynny pociąg łączący Jerozolimę z lotniska Ben Gurion) Mahane yeouda i Saker Park.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$996,000
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Izrael
od
$717,000
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,91M
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$2,25M
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aszdod, Izrael
od
$687,000
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$318,000
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Jam, Izrael
od
$1,38M
MAGNIFIFICZNE PROJEKTY NEUF W ODNIESIENIU DO BAT. IDEAL LOCATION NEW TRAMWAY, Plage, RUE BALFOur with all its TRADES and RUE ATLANT Out
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$960,000
Nowy projekt Kiryat Hayovel Jerozolima 4 pokoje 94m2 i 104m2 Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składa się z 2 budynków po 20 pięter i 2 z 9 pięter Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe cen…
