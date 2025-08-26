  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Netanya, Izrael
od
$1,03M
26.08.2025
$1,03M
14.07.2025
$961,802
;
6
ID: 26895
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Przeniesienie
Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam. Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki. Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które obsługują cały Izrael, łatwy dostęp do autostrad Kawiarnie, restauracje, supermarkety i sprzęt domowy i wszystko to u podnóża projektu Cechy projektu Bardzo piękne podwójne lobby urządzone przez architekta dla maksymalnej prywatności właścicieli. W sali gimnastycznej, w pokoju dziecięcym, w pokoju dziennym Trzech wychowawców w tym szabat Przejrzysty widok z pierwszego piętra. Projekt z gwarancją banku Możliwość 20% finansowania w umowie i 80% przy obsłudze kluczy Każdy apartament jest sprzedawany z prywatnym miejscem parkingowym. Usługa wysokiej jakości Cechy apartamentu Płytki przez dom 80x80 Przygotowanie do klimatyzacji Jakość mebli łazienkowych Wymieszać krany Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Dostosowalna kuchnia Elektryczne żaluzje przez dom Kilka apartamentów są na sprzedaż 3 pokoje powierzchnia 79 m2 + 12 m2 taras 4 pokoje powierzchnia 102 m2 + 12 m2 taras 5 pokoi powierzchnia 122 m2 + 20 m2 taras Więcej informacji Mardochee Khayat

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
