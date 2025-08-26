  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Netanya, Izrael
od
$1,10M
26.08.2025
$1,10M
14.07.2025
$1,03M
5
ID: 26877
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Przeniesienie
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu Projekt obejmuje 25 apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz apartament. Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego Trzy apartamenty na piętro Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta 2 windy, w tym chabbatic Podziemny parking Dostawa w ciągu 30 miesięcy Gwarancja bankowa Charakterystyka apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael

