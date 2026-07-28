Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer

? Na sprzedaż - Dom rodzinny z ogrodem w Netanya Szukasz domu oferującego piękne woluminy i prawdziwą przestrzeń na zewnątrz? Położony w dzielnicy mieszkalnej Neot Herzl, ten 8-pokojowy dom rozwija 300 m2 zbudowany i cieszy się prywatnym ogrodem 150 m2, idealny do korzystania z całego zewnątrz z rodziną lub przyjaciółmi. ✔️ 300 m2 ✔️ Ziemia o powierzchni 300 m2 ✔️ Ogród o powierzchni 150 m2 ✔️ 8 sztuk ✔️ 3 łazienki ✔️ 4 toalety ✔️ Duża piwnica oferuje wiele obiektów (pokój zabaw, biuro, siłownia, przestrzeń niezależna...) ✔️ Piękne tomy i hojne przestrzenie mieszkalne Dom przeznaczony do życia rodzinnego, łączący komfort, przestrzeń i zewnątrz w przyjemnym środowisku mieszkalnym, w pobliżu szkół, sklepów i głównych osi.