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Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer

Netanya, Izrael
od
$1,80M
;
4
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ID: 39612
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    HaYedidut, 3

O kompleksie

Przeniesienie
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? Na sprzedaż - Dom rodzinny z ogrodem w Netanya Szukasz domu oferującego piękne woluminy i prawdziwą przestrzeń na zewnątrz? Położony w dzielnicy mieszkalnej Neot Herzl, ten 8-pokojowy dom rozwija 300 m2 zbudowany i cieszy się prywatnym ogrodem 150 m2, idealny do korzystania z całego zewnątrz z rodziną lub przyjaciółmi. ✔️ 300 m2 ✔️ Ziemia o powierzchni 300 m2 ✔️ Ogród o powierzchni 150 m2 ✔️ 8 sztuk ✔️ 3 łazienki ✔️ 4 toalety ✔️ Duża piwnica oferuje wiele obiektów (pokój zabaw, biuro, siłownia, przestrzeń niezależna...) ✔️ Piękne tomy i hojne przestrzenie mieszkalne Dom przeznaczony do życia rodzinnego, łączący komfort, przestrzeń i zewnątrz w przyjemnym środowisku mieszkalnym, w pobliżu szkół, sklepów i głównych osi.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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