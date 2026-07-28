Dzielnica mieszkaniowa A quelques pas de la mer

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? Na sprzedaż - Dom rodzinny z ogrodem w Netanya
Szukasz domu oferującego piękne woluminy i prawdziwą przestrzeń na zewnątrz?
Położony w dzielnicy mieszkalnej Neot Herzl, ten 8-pokojowy dom rozwija 300 m2 zbudowany i cieszy się prywatnym ogrodem 150 m2, idealny do korzystania z całego zewnątrz z rodziną lub przyjaciółmi.
✔️ 300 m2
✔️ Ziemia o powierzchni 300 m2
✔️ Ogród o powierzchni 150 m2
✔️ 8 sztuk
✔️ 3 łazienki
✔️ 4 toalety
✔️ Duża piwnica oferuje wiele obiektów (pokój zabaw, biuro, siłownia, przestrzeń niezależna...)
✔️ Piękne tomy i hojne przestrzenie mieszkalne
Dom przeznaczony do życia rodzinnego, łączący komfort, przestrzeń i zewnątrz w przyjemnym środowisku mieszkalnym, w pobliżu szkół, sklepów i głównych osi.
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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