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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois

Netanya, Izrael
od
$688,800
;
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
1
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ID: 38477
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Tchernichovsky, 12

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Netanya, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
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od
$688,800
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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