Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

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Nr referencyjny NNT 108- 4
Nowe 4 pokojowe apartamenty, Netanya.
W znakomitym projekcie złożonym z dwóch wież 20- piętrowych proponuje się sprzedaż nowych 4 pokoi promotora 106m2 + 10m2 tarasu.
Lokalizacja jest szalona, blisko stacji, centrów handlowych, szkół i sklepów.
Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację, miejsce parkingowe i piwnicę.
Mają również mamad i są dostępne na drugim piętrze.
Mamy również 5 sztuk na sprzedaż w tym projekcie.
Rozpoczęto budowę i dostawa jest planowana na lipiec 2026.
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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