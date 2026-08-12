Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

Nr referencyjny NNT 108- 4 Nowe 4 pokojowe apartamenty, Netanya. W znakomitym projekcie złożonym z dwóch wież 20- piętrowych proponuje się sprzedaż nowych 4 pokoi promotora 106m2 + 10m2 tarasu. Lokalizacja jest szalona, blisko stacji, centrów handlowych, szkół i sklepów. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację, miejsce parkingowe i piwnicę. Mają również mamad i są dostępne na drugim piętrze. Mamy również 5 sztuk na sprzedaż w tym projekcie. Rozpoczęto budowę i dostawa jest planowana na lipiec 2026.