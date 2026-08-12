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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

Netanya, Izrael
od
$882,450
12.08.2026
$882,450
11.08.2026
$885,100
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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
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ID: 39785
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Tchernichovsky, 12

O kompleksie

Przeniesienie
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Nr referencyjny NNT 108- 4 Nowe 4 pokojowe apartamenty, Netanya. W znakomitym projekcie złożonym z dwóch wież 20- piętrowych proponuje się sprzedaż nowych 4 pokoi promotora 106m2 + 10m2 tarasu. Lokalizacja jest szalona, blisko stacji, centrów handlowych, szkół i sklepów. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację, miejsce parkingowe i piwnicę. Mają również mamad i są dostępne na drugim piętrze. Mamy również 5 sztuk na sprzedaż w tym projekcie. Rozpoczęto budowę i dostawa jest planowana na lipiec 2026.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Netanya, Izrael
od
$882,450
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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