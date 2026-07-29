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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya

Netanya, Izrael
od
$2,05M
;
10
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ID: 39628
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Tchernichovsky, 12

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny: NT 225 Okręg: Hashmonaim Najnowszy nowoczesny budynek tylko 6 lat Sumpucy penthouse 5 pokoje w tym mamad Powierzchnia 170 m2 Duży taras o powierzchni 130 m2 z basenem Panoramiczny widok na morze na prawie 200 ° 19 i ostatnie piętro z windami Klimatyzacja Apartament dla rodziców z własną garderobą 2 łazienki Niestandardowa biblioteka ścienna W pełni wyposażona kuchnia amerykańska Usługi wysokiej jakości i staranne wykończenie Jaskinia 2 prywatne miejsca parkingowe Jasny i przestronny apartament

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Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Netanya, Izrael
od
$2,05M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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