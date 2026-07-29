Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya

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Numer referencyjny: NT 225
Okręg: Hashmonaim
Najnowszy nowoczesny budynek tylko 6 lat
Sumpucy penthouse 5 pokoje w tym mamad
Powierzchnia 170 m2
Duży taras o powierzchni 130 m2 z basenem
Panoramiczny widok na morze na prawie 200 °
19 i ostatnie piętro z windami
Klimatyzacja
Apartament dla rodziców z własną garderobą
2 łazienki
Niestandardowa biblioteka ścienna
W pełni wyposażona kuchnia amerykańska
Usługi wysokiej jakości i staranne wykończenie
Jaskinia
2 prywatne miejsca parkingowe
Jasny i przestronny apartament
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
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