  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison

Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison

Netanya, Izrael
od
$3,41M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 38594
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    David HaMelekh, 8

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,64M
Dzielnica mieszkaniowa Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,54M
Dzielnica mieszkaniowa Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,48M
Dzielnica mieszkaniowa Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Ashdod, Izrael
Cena na zgłoszenie
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Netanya, Izrael
od
$3,41M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Givatayim, Izrael
od
$2,46M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,48M
Świetna sprawa! Na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w dzielnicy Rothschild! Wydanie na czerwiec 2027 r. 3. piętro z windą 3 sztuki 2 łazienki 96m2 + 6m2 balkonów Otwórz widok 3 wystawy Cena: 4 500 000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove
Jerozolima, Izrael
od
$938,080
Wspaniały 4 jasne pokoje Elegancka i nowoczesna kuchnia 3 przestronne sypialnie 2 łazienki, jedna z wanną i WC, jedna z prysznicem 1 dodatkowa oddzielna toaleta Taras z częściową suką Budynek przejdzie w pinouy binouy w ciągu kilku lat Mieszkanie zarobi wtedy 30m2 Już 90% podpisów W sąsiedzt…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się