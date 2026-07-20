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Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah

Netanya, Izrael
od
$751,120
;
10
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ID: 38305
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Israel Zangvil, 19

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy Mini Penthouse na sprzedaż w Netanya centrum! Nowy budynek z pięknym lobby! 13 piętro z 3 windami 3 sztuki 2 łazienki 93m2 + 13m2 taras Soccah z widokiem na morze 1 parking Cena: 2,290,000sh Wabik: 450sh / miesiąc Arnona: 500sh / miesiąc Więcej informacji: Izrael: 052,577,50,44 Francja: 01,77,38,01,19

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
$751,120
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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