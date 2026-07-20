Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa

Apartament na sprzedaż w Netanya, kilka kroków od morza i Blvd Nitsa. Dobrze utrzymany budynek z pięknym wejściem i pokój rowerowy. 4 piętro z windą. 3 pokoje bardzo przestronne. 2 łazienki. 92m2. Widok na morze. 4 wystawy. Klimatyzacja w każdym pokoju. Spokojnie i jasno. Miklat w budynku. 1 zamknięty garaż na samochód + magazyn. Sprzedawane umeblowane i wyposażone, wszystko co musisz zrobić, to przyjść z walizkami! Świetnie jak na taką inwestycję. Cena: 2.685.000sh