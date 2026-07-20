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Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces proche mer nitsa

Netanya, Izrael
od
$880,680
;
11
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ID: 38382
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Shaul HaMelekh, 1

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Netanya, kilka kroków od morza i Blvd Nitsa. Dobrze utrzymany budynek z pięknym wejściem i pokój rowerowy. 4 piętro z windą. 3 pokoje bardzo przestronne. 2 łazienki. 92m2. Widok na morze. 4 wystawy. Klimatyzacja w każdym pokoju. Spokojnie i jasno. Miklat w budynku. 1 zamknięty garaż na samochód + magazyn. Sprzedawane umeblowane i wyposażone, wszystko co musisz zrobić, to przyjść z walizkami! Świetnie jak na taką inwestycję. Cena: 2.685.000sh

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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$880,680
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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