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Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel

Netanya, Izrael
od
$2,46M
;
13
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ID: 38325
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Kadesh, 10

O kompleksie

Przeniesienie
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Autentyczny dom na sprzedaż w Netanya, w cichej i zielonej ulicy w pobliżu ulicy Sharet na północy Netanya. 450m2 ziemi, 320m2 powierzchni mieszkalnej. Piękny ogród z drzewami owocowymi. 7 pokoi, 2 apartamenty rodzicielskie w tym jeden z garderobą, 3 łazienki, 4 W.C. Cichy i jasny, otwarty widok. 3 jednostki wynajmu w DRK z dochodami 8500 sh / miesiąc. Dom pełen potencjału. Dom wynajęty na 11.000 sh / miesiąc.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Netanya, Izrael
od
$2,46M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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