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Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya

Netanja, Izrael
od
$961,704
12.08.2026
$961,704
11.08.2026
$964,592
;
5
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ID: 39786
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja

O kompleksie

Przeniesienie
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W dzielnicy Galey Yam Netanya, nowej dzielnicy, która obejmuje zielone przestrzenie, szkoły i nowe biura miejskie Netanya. Położony w centrum miasta, w pobliżu dzielnicy Agamim i Poleg i blisko sklepów, jak również plaży. To trzy budynki, dwa z 27 pięter i jeden z 21 pięter. Mają podziemny parking, lobby projektowe i linię zakupów na dole budynków. Każdy apartament posiada wysokie wykończenia stojące, elektryczne okiennice, mamad i wysokiej jakości wykończenia. Apartamenty 4 pokoje o powierzchni 102m2 + 16m2 taras Z drugiego piętra Orientacja północno-zachodnia / południowo-zachodnia Mamad Parking Od 2.880.000 Szekle

Lokalizacja na mapie

Netanja, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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