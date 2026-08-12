Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya

W dzielnicy Galey Yam Netanya, nowej dzielnicy, która obejmuje zielone przestrzenie, szkoły i nowe biura miejskie Netanya. Położony w centrum miasta, w pobliżu dzielnicy Agamim i Poleg i blisko sklepów, jak również plaży. To trzy budynki, dwa z 27 pięter i jeden z 21 pięter. Mają podziemny parking, lobby projektowe i linię zakupów na dole budynków. Każdy apartament posiada wysokie wykończenia stojące, elektryczne okiennice, mamad i wysokiej jakości wykończenia. Apartamenty 4 pokoje o powierzchni 102m2 + 16m2 taras Z drugiego piętra Orientacja północno-zachodnia / południowo-zachodnia Mamad Parking Od 2.880.000 Szekle