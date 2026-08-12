Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf paiement 15 a la signature netanya

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W dzielnicy Galey Yam Netanya, nowej dzielnicy, która obejmuje zielone przestrzenie, szkoły i nowe biura miejskie Netanya. Położony w centrum miasta, w pobliżu dzielnicy Agamim i Poleg i blisko sklepów, jak również plaży.
To trzy budynki, dwa z 27 pięter i jeden z 21 pięter.
Mają podziemny parking, lobby projektowe i linię zakupów na dole budynków.
Każdy apartament posiada wysokie wykończenia stojące, elektryczne okiennice, mamad i wysokiej jakości wykończenia.
Apartamenty 4 pokoje o powierzchni 102m2 + 16m2 taras
Z drugiego piętra
Orientacja północno-zachodnia / południowo-zachodnia
Mamad
Parking
Od 2.880.000 Szekle
Lokalizacja na mapie
Netanja, Izrael
Rekreacja
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