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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee

Netanya, Izrael
od
$721,600
;
10
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ID: 38340
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Israel Zangvil, 15

O kompleksie

Przeniesienie
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Piękny apartament na sprzedaż w centrum Netanya w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. Nowy budynek. 8 piętro na 12 z 2 windami. Trzy pokoje. 2 łazienki. 90 m2 + 12 m2 mirpeset. 1 miejsce parkingowe. 1 piwnica. 2 wystawy: Południe, Zachód. Cena: 2,200,000 Idealny do inwestycji, jak również do życia tam.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville vue degagee
Netanya, Izrael
od
$721,600
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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