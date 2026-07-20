  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire

Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire

Netanya, Izrael
od
$934,800
;
7
Zostawić wniosek
ID: 38378
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Nitsa, 34

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament na sprzedaż w Netanya, blisko Nitsy i morza! Nowy i wysokiej jakości budynek z siłownią i salą imprezową. 12 piętro z windami. 4 pokoje, 2 łazienki. 97m2 + 12m2 taras. Widok na morze. 2 miejsca parkingowe, 1 piwnica. Cena: 2 850 000

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement clair dans un bel immeuble grand investi spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,44M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$1,87M
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$547,760
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer nitsa bonne affaire
Netanya, Izrael
od
$934,800
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$2,46M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,03M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się