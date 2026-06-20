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Nowe domy w Sukawati, Indonezja

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Wieś domków Moono
Wieś domków Moono
Wieś domków Moono
Wieś domków Moono
Wieś domków Moono
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Wieś domków Moono
Batuan, Indonezja
od
$150,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
ESTABRO
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Agencja
ESTABRO
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