Villa na Bali v Denpasare No 304

Nusa Dua, Indonezja

od €2,60M

Poddaj się: 2025

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Luksusowe wille, na majestatycznym klifie Nusa Dua, z widokiem na Ocean Indyjski, które mogą konkurować z najlepszymi pięciogwiazdkowymi kurortami na świecie. Willa została stworzona z nowoczesnym wystrojem wnętrz, meblami i nową technologią. Z nieoprocentowaną ratą przez 24 miesiące. Każda willa ma ultranowoczesne kino domowe premium, pokój gier, spa z widokiem na ocean oraz siłownię, wyposażenie i kuchnię dla personelu. Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla ciebie mieszkanie zgodnie z twoimi parametrami i życzeniami! Gwarantowane wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.