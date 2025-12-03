Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. South Pilio Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w South Pilio Municipality, Grecja

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
4 obiekty total found
Willa 11 pokojów w South Pilio Municipality, Grecja
Willa 11 pokojów
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$936,353
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 5 pokojów w Platania, Grecja
Willa 5 pokojów
Platania, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż zaciszną willę w południowym Pelionie. Willa obejmuje 3 sypialnie dwuo…
$3,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 5 pokojów w Pinakates, Grecja
Willa 5 pokojów
Pinakates, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter s…
$994,875
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Willa 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Willa 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w South Pilio Municipality.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w South Pilio Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się