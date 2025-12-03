Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. South Pilio Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w South Pilio Municipality, Grecja

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
10 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Milina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 200 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa…
$444,767
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Milina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-kondygnacyjny dom 60 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypial…
$140,453
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 11 pokojów w South Pilio Municipality, Grecja
Willa 11 pokojów
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$936,353
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Willa 5 pokojów w Platania, Grecja
Willa 5 pokojów
Platania, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż zaciszną willę w południowym Pelionie. Willa obejmuje 3 sypialnie dwuo…
$3,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 3 pokoi w South Pilio Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 100 m kw w Volos- Pilio. Piwnica składa się z je…
$468,176
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Dwa oddzielne domy są na sprzedaż w miejscowości Wizytsa, Pelion (pod klucz). Każdy budynek…
$374,541
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Willa 5 pokojów w Pinakates, Grecja
Willa 5 pokojów
Pinakates, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter s…
$994,875
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalamaki, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 233 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salo…
$444,767
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 70 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$187,271
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Willa 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Willa 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w South Pilio Municipality.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w South Pilio Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się