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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Regional Unit of West Attica, Grecja

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Municipality of Megara
24
Municipal Unit of Megara
21
Municipal Unit of Nea Peramos
3
26 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom 7 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielny dom na sprzeda ¿w rejonie Megara. Obiekt ma powierzchnię 144 m2. Składa się z 5 sy…
$409,397
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Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$826,496
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej kuch…
$194,817
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, …
$259,756
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Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 182 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$324,695
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Attyka Zachodnia: Mandra - Palaiochorio 250 Sq.m., …
$349,610
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,07M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica składa się z jednej s…
$2,54M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,95M
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Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 300 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, jednej kuc…
$1,89M
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Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Peloponezie. składa si…
$2,13M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 290 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$590,354
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się …
$259,756
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$708,425
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 magazynów. Parter s…
$684,811
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Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 182 m²
Kamienica jest na sprzedaż w nadmorskiej wiosce w Attyce. Powierzchnia trzypoziomowego domu …
$224,335
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Dom wolnostojący w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 320 m²
W mieście Kineta znajduje się dwupiętrowy dom jednopiętrowy o powierzchni 320 m kw. Kineta m…
$265,659
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$354,213
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Mieszkanie w Municipality of Megara, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 215 m²
Na sprzeda? mieszkanie 215 m kw. We wschodniej Peloponezji. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. …
$2,72M
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Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 218 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$708,425
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Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 95 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonett…
$212,528
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Fyli, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Fyli, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Sypialnie, 3 ł…
$524,414
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Dom wolnostojący w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 670 m²
Domek o powierzchni 670 metrów kwadratowych na sprzedaż w Nea Peramos, Attyka. Pierwsze pięt…
$1,65M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$318,791
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m kw. we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$188,913
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Willa w Kineta, Grecja
Willa
Kineta, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 234 m²
Villa for sale in Attica, Kineta, total area of 234 sq.m, (134 sq.m. ground floor + 100 sq.m…
$606,634
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Typy nieruchomości w Regional Unit of West Attica.

domy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of West Attica, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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