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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Nea Peramos, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 670 m²
Domek o powierzchni 670 metrów kwadratowych na sprzedaż w Nea Peramos, Attyka. Pierwsze pięt…
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 218 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$708,425
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$708,425
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Nea Peramos, Grecja

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