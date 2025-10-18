Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of West Attica
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Regional Unit of West Attica, Grecja

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
59 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$351,132
Willa 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Willa 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Peloponezie. składa si…
$2,11M
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek 400 m kw. w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, …
$2,05M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 290 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$585,220
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attica. Domek składa si…
$193,454
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 350 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni, …
$2,58M
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 290 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa …
$586,225
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 182 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$321,871
Willa w Municipality of Elefsina, Grecja
Willa
Municipality of Elefsina, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attica. Domek składa s…
$609,674
Szeregowiec 1 pokój w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Loutraki .Maisonette ma pozio…
$234,088
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$316,019
Willa w Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Willa
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 134 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$246,214
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek 60 metrów kwadratowych w Attica. Domek składa się z 2 sypialni…
$222,765
Willa 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 300 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, jednej kuc…
$1,87M
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica składa się z jednej s…
$2,52M
Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dom o powierzchni 130 m2 w Loutraki. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pierwsze p…
$234,490
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 150 m kw. w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypia…
$316,561
Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 182 m²
Piętro 1/3
Townhouse na sprzedaż w nadmorskiej wiosce w Attica. Powierzchnia trzypiętrowego domu wynosi…
$222,765
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 300 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$1,88M
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek 240 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 magazynów. Pierwsze…
$680,021
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 60 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 2 sypialni, pok…
$222,384
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej kuch…
$193,123
Willa 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 350 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salonu, …
$2,57M
Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro -1/2
Na sprzeda? miejski teren 95 m kw. w Attica. Dom znajduje się na 2 poziomach. Parter składa …
$211,041
Szeregowiec 1 pokój w Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy do sprzedaży dwupoziomowy o powierzchni 400 m2 z działką o powierzchni 2000 m2, po…
$433,063
Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,05M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 155 metrów kwadratowych w Loutraki .Maisone…
$210,679
Szeregowiec 7 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$819,309
Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 320 metrów kwadratowych w mieście Kineta, który …
$263,801
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 130 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, je…
$374,541
Typy nieruchomości w Regional Unit of West Attica.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of West Attica, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
