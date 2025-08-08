Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

Penthouse 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 5
Modern residence in a quiet area, near a metro station, Glyfada, Greece We offer luminous a…
$1,15M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex penthouse with a private garden and a swimming pool, Glyfada, Greece We offer a spac…
$2,54M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 6
Residence with an underground garage close to the sea, Glyfada, Greece We offer a duplex pe…
$2,53M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Penthouse 4 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowe apartamenty w kompleksie mieszkalnym z parkingiem, Alimos, Attyka, Grecja Nowy komplek…
$1,07M
Zostaw prośbę
