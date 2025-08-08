Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na morze

Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

Municipality of Glyfada
4
2 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex penthouse with a private garden and a swimming pool, Glyfada, Greece We offer a spac…
$2,54M
Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 6
Residence with an underground garage close to the sea, Glyfada, Greece We offer a duplex pe…
$2,53M
