Penthouse w górach na Sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

Municipality of Glyfada
4
1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 6
Residence with an underground garage close to the sea, Glyfada, Greece We offer a duplex pe…
$2,53M
