Penthouse z ogrodem na Sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

4
1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex penthouse with a private garden and a swimming pool, Glyfada, Greece We offer a spac…
$2,54M
Zostaw prośbę
