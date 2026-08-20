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Domy Szeregowe w Municipality of Sitia, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Agia Triada, Grecja
Szeregowiec
Agia Triada, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż na Krecie maizonette 105 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Sfaka, Grecja
Szeregowiec
Sfaka, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż maisonette 80 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$129,878
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Skopi, Grecja
Szeregowiec
Skopi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? maizonette 95 m kw. w Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa się z 2…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Sitia, Grecja

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